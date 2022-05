Martedì appuntamento al Palagio Badiale con l'evento "Alla scoperta di Cassino: un progetto per la Torre Campanaria", all'in terno del ciclo Le UNIcittà 2022.

L'evento mostra l'apporto dell'Unicas per la ricostruzione delle caratteristiche del sottosuolo e per l'identificazione dei resti di un antico manufatto, parte dell'ex torre campanaria di Cassino (torre di San Germano). L'argomento è stato oggetto della tesi di laurea in Ingegneria dell'Ambiente e del Territorio di Carla Simeone.

Il lavoro di ricerca nasce da una proposta dell'architetto Giuseppe Picano, presidente dell'Archeoclub di Cassino, e dallo stesso Archeoclub per recuperare e riqualificare l'area dell'attuale piazza Corte e riportare a giorno i resti dell'antica torre campanaria di San Germano (impianto originario del IX sec.). Il progetto preliminare è stato redatto da Picano su incarico dell'amministrazione comunale nel 2009. L'idea ha posto fin da subito interrogativi di fattibilità per le caratteristiche geologico-applicative ed idrogeologiche del sito.

Un'altra questione è stata l'identificazione dei resti ormai sepolti dell'antica torre, gravemente danneggiata dagli eventi bellici e in seguito demolita nella fase di ricostruzione. Il contributo di Unicas alla tematica consolida il legame dell'Ateneo con il territorio e ne ribadisce l'impegno nel trasferire i risultati della ricerca a favore della comunità.

Apriranno i lavori dom Donato Ogliari, abate di Montecassino, il rettore Unicas Marco Dell'Isola, Ivana Bruno, delegata alla Diffusione della Cultura e della Conoscenza-Unicas, il sindaco Enzo Salera, Nicola Bonora, direttore del dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica, Marcello Zordan, delegato del dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica al Public Engagement, Giuseppe Picano, presidente dell'Archeoclub.

Seguiranno gli interventi di Emilio Pistilli sulla Torre Campanaria di Cassino; Giuseppe Picano sull'intervento di recupero e riqualificazione del sito dell'ex torre; Maura Imbimbo su altri progetti alla scoperta di Cassino, finanziati dal Dtc-Centro di Eccellenza Distretto Tecnologico Culturale della Regione, e Carla Simeone sulla caratterizzazione geologico applicativa del sito dell'ex torre campanaria di Cassino.

Parteciperanno i geologi Alessandro Pinto e Vincenzo Colagiacomo. Modererà Michele Saroli, relatore della tesi. La tesi dell'Ingegnere Carla Simeone sarà premiata dall'Ar cheoclub.