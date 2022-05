Polemiche a parte, i controlli sulla sosta selvaggia vengono invocati dai cittadini e dagli automobilisti che ogni giorni arrivano a Cassino per lavoro, studio o per prendere i mezzi di collegamento per raggiungere altre città. Un fenomeno, quello del parcheggio selvaggio, che quotidianamente finisce nel mirino dei social. Gli episodi però, purtroppo, riguardano anche i parcheggi gratuiti destinati ad accogliere numerosi automobilisti.

In particolare alcuni trasgressori lasciano le vetture in sosta in posizioni differenti dalle indicazioni della segnaletica orizzontale occupando anche fino a tre posti e creando numerosi disagi. «Avete stancato - ha tuonato Monica Avete - veramente stancato. In 20 metri quattro posti persi, in un parcheggio che da qualche tempo a questa parte già prima delle 9 è stracolmo».