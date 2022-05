Nove ricoverati in meno rispetto al giorno precedente: adesso nei reparti Covid dell'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone ce ne sono 36. Ci sono stati pure 521 guariti. E nessun decesso. Sono queste le cifre più significative della giornata numero 814 dall'inizio della pandemia in provincia di Frosinone. Primo caso il due marzo 2020.

Siamo nella centodiciassettesima settimana.

La giornata

Ieri 258 nuovi casi su 1.955 tamponi processati. Per un tasso di positività del 13,19%. Registrati 30 contagi a Cassino, 23 a Frosinone, 15 a Ferentino, 14 a Ceccano, 13 ad Anagni, 11 ad Alatri, 11 a Boville Ernica, 11 a Castro dei Volsci, 8 a Ceprano, 8 a Sora, 7 a Piglio, 7 a Roccasecca, 7 a Veroli, 6 a Paliano, 6 a Piedimonte San Germano, 5 ad Aquino, 5 a Pontecorvo, 5 a San Donato Val di Comino, 4 a Isola del Liri, 4 a Monte San Giovanni Campano, 4 a Patrica, 3 ad Atina, 3 a Broccostella, 3 a San Giorgio a Liri, 3 a San Giovanni Incarico. Quindi 2 casi in ognuno di questi Comuni: Alvito, Arce, Belmonte Castello, Casalvieri, Colfelice, Fontechiari, Fumone, Gallinaro, Giuliano di Roma, Pofi, Torrice, Vallecorsa, Villa Latina. Infine 1 contagio in ciascuno dei seguenti paesi: Arnara, Campoli Appennino, Castrocielo, Cervaro, Coreno Ausonio, Falvaterra, Filettino, Fiuggi, Morolo, Rocca d'Arce, Sant'Elia Fiumerapido, Serrone, Supino, Trivigliano, Vallerotonda, Vico nel Lazio.

Il trend

Settimana centodiciassette: 33 casi il ventitré maggio, 258 il ventiquattro: in totale 291, per una media giornaliera di 145,5. La centosedici era andata così: 115 casi il sedici maggio, 393 il diciassette, 227 il diciotto, 250 il diciannove, 251 il venti, 164 il ventuno, 125 il ventidue.

Per un totale di 1.525 e una media giornaliera di 217,85. La centoquindici: 88 casi il nove maggio, 545 il dieci, 372 l'undici, 422 il dodici, 326 il tredici, 322 il quattordici, 199 il quindici. Per un totale di 2.274 e una media di 324,85 ogni ventiquattro ore. A maggio in ventiquattro giorni ci sono stati 6.797 contagi, per una media di 283,20 ogni ventiquattro ore. E i decessi sono stati 25. Ad aprile 16.792 casi, per una media quotidiana di 559,73. E 39 decessi. A marzo i casi sono stati 19.753 (media di 637,19 ogni ventiquattro ore) e le vittime 41. Nel mese di febbraio ci sono stati 15.662 contagi, per una media di 559,35 al giorno. Le vittime per Covid sono state 31.

Mentre a gennaio 2022 i contagi sono stati 24.749 (media di 798,35 al giorno). E 44 decessi. Nel 2022, in 144 giorni, i contagi sono stati 83.753 (media di 581,61 al giorno), i decessi 180. Nel 2021 i casi sono stati 28.446 e i decessi 433. Nel 2020 14.682 casi e 266 vittime. Nel 2022 quindi si sono registrati già 40.625 contagi in più rispetto al totale dei due anni precedenti. L'incidenza di nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti è adesso pari a 274,21. Un valore fortemente in diminuzione. Gli attualmente positivi in Ciociaria sono 3.459, dei quali 3.423 (98,95%) in isolamento domiciliare e 36 (1,05%) ricoverati in ospedale. Nel Lazio i nuovi casi positivi sono stati 3.337 (+1.996), i decessi 4 (-9). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%.