La Giunta regionale ha approvato la delibera che fissa la data dell'inizio dei saldi estivi nel Lazio a sabato 2 luglio per una durata di 6 settimane consecutive.

Restano proibite le vendite promozionali nei 30 giorni precedenti alla suddetta data.

«I nostri esercenti stanno vivendo un momento di particolare sofferenza, perché oltre alla crisi pandemica, si è aggiunta la guerra in Ucraina che ha fatto lievitare i costi energetici. I saldi sono un momento di aumento dei consumi e sono certo che contribuiranno a dare nuovo vigore al commercio», ha dichiarato l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Startup e Innovazione, Paolo Orneli.

Il provvedimento passerà adesso alla commissione sviluppo economico del Consiglio regionale per poi tornare in giunta per l'approvazione definitiva.