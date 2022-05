Un giovane ha seminato il panico in paese. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti per assicurare l'ordine pubblico in una situazione allucinante. Lunedì scorso un pomeriggio di fuoco, un vero Far West, disagi ai residenti e ai negozi in pieno centro, tra via Bocca Topa e la circonvallazione perché, come abbiamo spiegato, un giovane del paese in preda a una crisi fortissima ha dato in escandescenze, danneggiando oggetti e seminando il panico. A detta dei presenti era completamente fuori di sè, aveva perso il controllo delle sue azioni e rischiava soprattutto di far male a se stesso, oltre che ai presenti.

Dopo le ripetute segnalazioni dei giorni precedenti da parte dei cittadini esasperati, sono scattate le manette ai polsi del giovane ed è tornata la quiete. Infatti, nel pomeriggio di lunedì scorso, sono dovuti intervenire sul posto i carabinieri della locale stazione, che hanno arrestato immediatamente l'esagitato, che ora si trova in carcere a Cassino. Tanta paura e pena per il brutto episodio e adesso la conta dei danni: una porta rotta e altri arredi danneggiati di un negozio, fortunatamente nessuno si è fatto male, soprattutto il protagonista dell'episodio che in stato di semi-incoscienza ha rischiato di ferirsi gravemente.

Molte violazioni di domicilio sono state segnalate a carico del giovane originario di Amaseno, che anche in passato ha dato segni di fragilità e di instabilità. Purtroppo sono situazioni veramente spiacevoli e difficili da gestire. Solo grazie alle necessarie segnalazioni dei presenti e con molta fatica la situazione è stata risolta.

In questi casi, quando non ci sono modalità e strategie per risolvere le cose normalmente, bisogna segnalare i fatti con rapidità per cercare di tutelare l'incolumità dei presenti e soprattutto per evitare pericolose degenerazioni.