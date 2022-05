Schianto tra due auto in via Mezzanotte, a Cassino. Due feriti e tanta paura. L'incidente tra una Smart e una Fiat 500 L si è verificato poco fa. Immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco di Cassino e della Polizia, insieme al 118. Soccorsi i coinvolti, sono stati trasferiti in ambulanza e poi in ospedale. Indagini sulla dinamica. La strada è stata messa in sicurezza.