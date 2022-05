Prorogata la chiusura della farmacia comunale. I lavori si protrarranno oltre il previsto, quindi slitta al 12 giugno la data di chiusura inizialmente disposta fino al 29 maggio con una prima ordinanza. La farmacia era stata chiusa con il provvedimento del sindaco dal 28 marzo al 29 maggio per garantire la realizzazione degli interventi. Le previsioni però si sono rivelate ottimistiche ed il primo cittadino ha disposto una ulteriore chiusura fino al 12 giugno. Inizialmente, è stato effettuato lo sgombero dei locali, tutti i medicinali sono stati imballati e portati in magazzino. Quindi, sono partiti i lavori che prevedono la risistemazione dei locali, il rifacimento e la messa a norma degli impianti, oltre al restauro degli antichi mobili.

Una ristrutturazione necessaria per garantire un nuovo look alla farmacia, che oggi deve essere competitiva e organizzata secondo strategie di marketing innovative. La gestione dell'esercizio comunale argomento più volte dibattuto, come hanno confermato gli amministratori, resterà pubblica. L'obiettivo è il rilancio dell'immagine e il rinnovo della strategia commerciale dell'attività, che oggi interessa anche il settore. La farmacia è un punto di riferimento sanitario per la comunità sempre aperto e a portata di tutti, soprattutto di questi tempi.

La fruibilità di una farmacia valorizza il centro abitato e il settore del commercio locale. Inoltre, può offrire servizi aggiuntivi come l'autoanalisi del sangue, la misurazione pressione, prezzi calmierati rispetto ai valori di mercato, la distribuzione di presidi medici alle categorie disagiate: insomma, eroga importanti servizi e costituisce un punto di riferimento per i cittadini. Quella di via Alfieri, inoltre, è facilmente raggiungibile, dispone di parcheggi, è centrale, quindi la sua riapertura è attesa dagli utenti. La ristrutturazione degli antichi mobili concluderà l'intervento, valorizzando l'arredo dei locali che saranno rinnovati e accoglienti, adeguati alle crescenti esigenti della clientela che acquista non solo farmaci, ma anche i più svariati prodotti da banco.