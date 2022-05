Quintali di rifiuti di ogni tipo, abbandonati dappertutto senza alcuno scrupolo. Un danno per il decoro del territorio e per l'ambiente. Una montagna di immondizia che è stata raccolta domenica scorsa in occasione della giornata ecologica organizzata dall'associazione "Noi per le Fraschette" con il patrocinio del Comune di Alatri. Le zone bonificate dai volontari sono state via dell'Ortica, via Monte Passeggio, strada provinciale 200 e via Accorciatoia Seritico. Una vasta zona dove, evidentemente, i cittadini scaricano i rifiuti senza alcun rispetto per la natura e per le norme della convivenza civile.

Alla giornata di pulizia ha partecipato anche il sindaco Maurizio Cianfrocca che ha così commentato l'iniziativa: «Ringrazio di cuore l'associazione per tutto quello che fa per la comunità e per la città. I ragazzi hanno dovuto districarsi tra la fitta vegetazione per tirare fuori quintali di rifiuti buttati lì da chi non può essere chiamato cittadino, da quelle persone che non hanno a cuore il futuro dei propri figli e che continuano ad inquinare senza il minimo scrupolo. L'unico sentimento di cui questi dovrebbero vestirsi - ha aggiunto il sindaco - è la vergogna: tutto ciò non è più ammissibile nell'epoca in cui l'immondizia vengono a prenderla a casa e ci sono le isole ecologiche sempre aperte. Da parte nostra combatteremo senza esclusione di colpi questa battaglia».

Soddisfatta l'associazione che ha organizzato la giornata ecologica: «Ringraziamo tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita dell'evento: il Comune di Alatri ufficio ambiente, De Vizia Transfer, Giampiero, Massimo, gli abitanti della contrada di Seritico e il grande Ulisse che ci ha messo a disposizione il suo locale». Un appuntamento che ha permesso di bonificare un'a mpia porzione di territorio.