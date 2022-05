Lutto nella comunità di S. Apollinare. «Enzo D'Annolfo ha lasciato un vuoto e un segno indelebile in tutti noi». Il sindaco Enzo Scittarelli, attonito, ha salutato così il dipendente comunale scomparso all'età di cinquantanove anni. «Persone semplice e onesta il ricordo dell'amministrazione comunale che partecipa al dolore della famiglia legata al proprio lavoro e scrupoloso nell'adempimento del dovere quotidiano, lascia un vuoto e un segno indelebile in quanti lo hanno conosciuto e in tutti quelli che hanno collaborato con lui».

Al dolore per la prematura scomparsa del dipendente si è unito anche il segretario. Numerosissimi i messaggi di cordoglio dei cittadini di Sant'Apollinare, che per un motivo o per un altro hanno incontrato nella loro vita di utenti del comune Enzo. Tutti lo ricordano come una persona buona e gentile, dedito ai servizi cui era deputato. Tantissimi si sono stretti intorno alla sua anziana mamma e ai suoi familiari in occasione dell'estremo saluto durante i suoi funerali.