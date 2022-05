Furto nella notte tra domenica e lunedì in un supermercato del centro. Brutta sorpresa per i gestori che hanno subito diversi danni. I malviventi, in piena notte, avrebbero infatti forzato una delle entrate di servizio laterali dei locali commerciali. Nessun rumore o trambusto tanto che i residenti della zona e gli inquilini della palazzina che ospita l'attività commerciale non si sarebbero resi conto di niente. Presumibilmente il bottino portato via dai ladri non sarebbe una cifra importante, poiché, come in quasi tutte le attività commerciali, a chiusura si lascia un fondo cassa necessario per la riapertura la mattina successiva.

Inoltre la domenica il supermercato è aperto solo mezza giornata. I movimenti dei malviventi sarebbero stati immortalati dalle immagini della videosorveglianza e i titolari dell'attività avrebbero già portato il materiale video ai carabinieri della Compagnia di Cassino senza però presentare ufficiale denuncia. I residenti della zona, saputo quanto accaduto, si sono mobilitati, alta l'allerta e massima attenzione. Da quantificare il bottino trafugato e i danni causati ai locali dai malviventi.