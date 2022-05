Dolore e cordoglio a Anagni per la morte della dottoressa Teresa Neri, avvenuta domenica mattina in un ospedale romano dove era ricoverata per una malattia che non le ha dato scampo. Aveva 47 anni.

Teresa Neri, dipendente del convitto "Principe di Piemonte", era di origini calabresi ma si trovava ad Anagni da oltre venti anni ed era conosciuta anche per il suo attivismo politico.

Impegnata per molti anni nel Partito democratico (era stata il primo segretario politico del circolo anagnino), più recentemente era stata nominata coordinatrice locale di Italia Viva.

Qualche anno fa la malattia, che Teresa Neri ha sempre affrontato con grande coraggio e con il sorriso sulle labbra, ma non è bastato. Domenica mattina la brutta notizia che ha sconvolto familiari, amici e quanti la conoscevano e apprezzavano.