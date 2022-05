Sono 33 i nuovi positivi al Covid in Ciociaria. Lo comunica la Asl di Frosinone. Come ogni lunedì il numero di casi è inferiore rispetto alla media degli altri giorni in virtù della quantità dei tamponi effettuati, che sono stati solo 455. 63 i negativizzati e 45 il totale dei ricoverati. Purtroppo si registra un decesso: un uomo di 82 anni residente a Frosinone con pregresse patologie.

La mappa dei contagi in foto