Riprendono i lavori per la banda ultralarga e il sindaco Tommaso Ciccone spinge per accelerare l'intervento. Il cantiere aperto a giugno 2018 si era fermato a novembre 2019, mentre a febbraio 2022 era stato riaperto. Nei giorni scorsi, il sindaco Ciccone ha convocato il responsabile dei lavori, oltre all'Ufficio tecnico comunale e alla Polizia municipale, richiamando l'attenzione sullo svolgimento dei lavori da parte dell'impresa e contestando alcuni comportamenti non in linea con le regole di corretta tenuta del cantiere.

Come riporta nella sua nota, il primo cittadino ha «ammonito tutti gli attori coinvolti invitando a un cambio di passo sulle modalità di svolgimento delle attività in campo, pena l'invio di una diffida ufficiale». Di conseguenza, il direttore dei lavori ha richiamato ufficialmente la ditta chiedendo un cambio di registro nello svolgimento dei lavori,oltre a dare indicazioni sulle modalità di esecuzione delle opere, in particolare indicando come limitare i disagi e i pericoli. Il primo cittadino ha anche chiesto di avviare il ripristino del manto stradale dove sono state ultimate le opere di scavo. La richiesta è stata inoltrata alla ditta.

Si spera ora che quanto è emerso nel corso della riunione abbia un seguito, non solo con gli atti formalizzati, ma con le azioni, in modo che i lavori per la realizzazione dell'infrastruttura necessaria per garantire al territorio la copertura della banda larga vengano conclusi in tempi brevi. Così finalmente il Comune di Pofi potrà usufruire dei vantaggi della nuova tecnologia, come sicurezza informatica, velocità e dinamicità nello scambio di dati, informazioni, documenti e materiali vari.