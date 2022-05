L'allentamento delle restrizioni imposte dalla pandemia ha prodotto un ritorno alla crescita turistica, promossa da soggetti pubblici e privati. Uno dei modi più suggestivi per ammirare il paese è quello offerto dai "Topini Randagi". Grande successo ed entusiasmo per il loro primo viaggio "4x4 Ciociaria Mari e Monti" dello scorso 18 maggio, e già c'è attesa per il prossimo incontro del 9-12 giugno. Non solo, perché i "Topini Randagi", che rappresentano uno dei gruppi storici di fuoristradisti più attivi sul territorio, partecipano come assistenza nel trekking "Camminando in Ciociaria", in collaborazione con "La Scarana", altra associazione castrese.

Ma non finisce qui. Il 18 maggio, per rilanciare il loro simbolo, i "Topini Randagi" hanno arricchito la palina segna-viaggi di piazza Iannucci con un cartello inneggiante all'amore. Tanti i cittadini presenti all'inaugurazione, a cui hanno partecipato anche il sindaco Leonardo Ambrosi e l'assessore Giovanni Rossi. «I "Topini Randagi" non si sono mai fermati, neppure in piena pandemia - spiega il presidente Mauro Perfili - Sempre attivi nel sociale, dall'iniziativa "spesa sospesa" alla raccolta di beni per l'Ucraina.

Alla fine dell'emergenza Covid abbiamo cominciato a pianificare le attività: uscite sociali e viaggi che stanno riscuotendo successo. Così, abbiamo pensato a due pacchetti turistici con il nostro partner "Desartica": Ciociaria4x4 - https://www.desartica.com/viag - gi-italia-4x4-ciociaria-ma - ri-e-monti/, con 12 ospiti da tutta Italia; Trekking, https://www.desartica.com/viaggi-trekking-italia-camminando-in-ciociaria-terra-di-santi-e-di-briganti/, quest'ultimo coadiuvato dall'associazione "La Scarana" e dalla presidente Lucia Rossi, nostra collaboratrice da sempre».