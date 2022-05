L'estate targata 2022 è ormai alle porte e ogni settore, sia merceologico che non, si prepara ad accogliere i turisti e i villeggianti. Finalmente, dopo tanta sofferenza, in città si inizia a respirare un clima positivo, la voglia di fare è tanta, il periodo peggiore della pandemia sembra essere alle spalle e i flussi turistici in ripresa, per cui tutti all'opera per presentare al meglio la cittadina termale sia ai tanti turisti che già stanno affollando i centralini degli hotel per prenotare il meritato riposo sia alle persone che amano passeggiare per le strade della città godendosi la pace e la tranquillità che Fiuggi sa offrire nelle sere d'estate insieme a una piacevole frescura.

Anche le associazioni culturali stanno operando con l'amministrazione comunale per presentare un super cartellone degli eventi, in maniera tale che l'estate del 2022 sia veramente l'estate della ripartenza. Un occhio particolare viene riservato al vecchio borgo. Nella giornata di ieri l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Alioska Baccarini ha piantumato decine di gerani nei vasi presenti sia in piazza Trento e Trieste sia in via Besso e nelle zone adiacenti. «Un'opera di abbellimento dell'intero centro storico di Fiuggi in vista dell'imminente stagione turistico-termale - sottolinea lo stesso sindaco Baccarini - A giorni seguiranno ulteriori interventi anche nella "piazzetta svizzera", zona questa assai rinomata perché offre ai frequentatori un panorama mozzafiato. Tutto ciò rappresenta un piccolo ulteriore passo verso una città sempre più green ed ecosostenibile».

Tra non molto verrà restituito alla città anche il teatro comunale; il vecchio borgo diventerà uno dei segmenti più importanti della città. Già ora centinaia di turisti e curiosi affollano i vicoli e le piazzette per ammirare la street art, per visitare la ristrutturata chiesa di San Pietro e la chiesa dedicata alle sorelle Faioli con annessa casa-museo. Insomma la città è pronta ed è decisa a riscrivere la sua storia puntando a divenire una cittadina all'avanguardia nei servizi, basti pensare all'installazione delle centraline di ricarica per le auto elettriche e al potenziamento del servizio di videosorveglianza con apparecchiature addirittura capaci di ascoltare quello che si dice a centinaia di metri di distanza.