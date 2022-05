La giunta Pompeo ha approvato l'atto d'impegno per la sistemazione dell'area mercatale, importante intervento ammesso al contributo regionale. È disponibile un finanziamento di 200.000 euro per riqualificare l'area del mercato settimanale in zona Giardino. La Regione ha destinato al Lazio l'importo complessivo di 4 milioni di euro, con un contributo massimo di 200.000 euro per ciascun progetto, per la messa a norma delle strutture e la riqualificazione strutturale del mercato.

L'amministrazione Pompeo ne ha beneficiato nell'ambito dell'avviso pubblico per la riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche. Il progetto del Comune di Ferentino è stato selezionato e inserito ai primi posti della graduatoria di quelli finanziabili, con una somma di 198.324,74 euro. Arriveranno nuovi interventi a valorizzare le infrastrutture nell'area mercatale che vanta un'ampiezza di 30.000 metri quadrati, con nuovi servizi e strumenti d'innovazione tecnologica: sistemazione dei marciapiedi, demolizione dell'isola spartitraffico, nuova rete di distribuzione elettrica e idrica, installazione di nuove colonnine di erogazione a servizio degli ambulanti, ristrutturazione di un punto informativo con servizio telematico di connessione veloce, nuovi pali della pubblica illuminazione e rifacimento del piazzale-parcheggio, realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e un orto sociale; un luogo d'incontro e integrazione dove svolgere attività collettive di giardinaggio, orticoltura e frutticoltura, per promuovere il rispetto per l'ambiente, la creazione e consolidamento di legami sociali.

«L'importante finanziamento ottenuto dal nostro Comune - ha spiegato il sindaco Antonio Pompeo - ci consente di incrementare i tanti interventi effettuati nella zona e valorizzare un'area molto frequentata da cittadini e avventori. Interveniamo anche sulla sicurezza e sulle infrastrutture viarie, senza trascurare l'innovazione tecnologica e la cultura del rispetto per l'ambiente».