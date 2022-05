L'affissione di un manifesto che annuncia il comizio di oggi di Giorgia Meloni a Frosinone al parco Matusa sulla bacheca per le affissioni funebri ha scatenato la protesta di "Movimento Identitario Destra nazionale" che, attraverso una nota ufficiale ha detto: «Il rispetto per i defunti dovrebbe essere un valore imprescindibile in ogni campo, anche in politica. Peccato però che non per tutti sia così. Non è sfuggito, infatti, l'atto deplorevole di chi, nella notte scorsa, ha affisso manifesti politici sugli annunci funebri della città di Frosinone.

Un gesto che ha suscitato vergogna ed indignazione, e che non è passato inosservato ai tanti utenti del social network Facebook, dove le foto sono state postate da un dirigente di Fratelli d'Italia. Un atto vergognoso, per il quale tutti ora si attendono le scuse del partito di Giorgia Meloni, che sarà presente a Frosinone nella giornata» di oggi.