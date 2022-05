Una serata tranquilla ha rischiato di concludersi nel peggiore dei modi per due giovanissime, una sedicenne di Frosinone e una diciassettenne di Alatri. È successo tutto qualche mese fa, ora si sono concluse le indagini: entrambe hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso, la prima per un trauma cranico riportato, stando alle accuse, dopo essere stata colpita con una bottiglia di vetro dalla diciassettenne e quest'ultima per aggressione verbale e fisica da parte della frusinate. Accuse che si muovono a vicenda le due minorenni e per le quali vennero avviate subito le indagini dagli investigatori a seguito delle rispettive querele presentate alle forze dell'ordine.

I fatti sarebbero avvenuti a distanza di poche ore nella stessa serata nel capoluogo ciociaro, il primo a Corso della Repubblica – Largo Turriziani, il secondo vicino all'ascensore inclinato. La diciassettenne di Alatri è stata indagata per lesioni aggravate. Nei prossimi giorni la giovane, difesa dall'avvocato Danilo Dipani, verrà interrogata. La sedicenne di Frosinone, invece, si è rivolta all'avvocato Giampiero Vellucci. Per la sedicenne frusinate le indagini preliminari ancora sono in corso.

La ricostruzione

Stando a quanto sostiene l'indagata, tutto sarebbe partito nella parte alta di Frosinone, intorno alle 22.30. La diciassettenne sostiene di essere stata minacciata dalla sedicenne. Sedicenne che, mettendo in evidenza di praticare pugilato, avrebbe minacciato e insultato, per futili motivi, l'alatrense, che conosceva di vista. Poi, qualche ora dopo l'inseguimento e la colluttazione anche sotto gli occhi di amici e passanti. Accuse che la vittima, la sedicenne, respinge, sostenendo che c'era stata una discussione tra le due in Corso della Repubblica, risolta poco dopo tempo. Due ore dopo ci sarebbe stato un nuovo "incontro" tra le due.

Il tutto sarebbe accaduto davanti agli occhi degli amici di entrambe. "L'incontro ravvicinato" sarebbe avvenuto, questa volta, vicino all'ascensore inclinato. Tra le due sarebbe nata una colluttazione. Colluttazione durante la quale, stando alle accuse mosse dalla sedicenne alla diciassettenne, la frusinate sarebbe stata colpita alla testa con una bottiglia di birra. La ragazza ferita chiamò subito il padre e venne accompagnata in ospedale dove i medici le riscontrarono una prognosi di sette giorni. In ospedale finì anche l'alatrense con una prognosi di quattro giorni con la diagnosi di aggressione fisica e verbale. Non si esclude anche la partecipazione di una terza persona che dopo il contatto fisico con le due minorenni si sarebbe immediatamente allontanata.

Le querele

Entrambe le minorenni, attraverso i loro genitori, hanno presentato denuncia-querela alle forze dell'ordine.

Le indagini si sono concluse nei giorni scorsi e la diciassettenne è stata indagata per lesioni aggravate.

Nei prossimi giorni verrà interrogata. Gli avvocati chiesero anche le registrazioni delle telecamere vicino all'ascensore inclinato, ma il sistema era fuori uso.