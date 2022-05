Scendono ancora i casi giornalieri di contagio da nuovo Coronavirus in provincia di Frosinone. Nel bollettino emesso ieri dall'Asl, infatti, si parla di 125 nuove positività (a fronte di 1.027 tamponi effettuati), 39 in meno rispetto alla rilevazione precedente, anche se a referto c'è anche un decesso: una donna di 95 anni residente ad Alatri con pregresse patologie.

Buono il dato dei nuovi negativizzatti di giornata, 336, quasi il triplo delle nuove positività; 47 i ricoverati in ospedale, due in meno rispetto al dato precedente. Per quanto riguarda la distribuzione geografica dei casi, il primato di giornata è andato a Ceccano con 12, davanti a Cassino con 9 e a Veroli con 8; a seguire Anagni, Ferentino e Sora 6, Fiuggi 5, Alvito, Boville Ernica, Castro dei Volsci e Frosinone 4, Pontecorvo e San Giovanni Incarico 3, Arnara, Atina, Casalvieri, Castelliri, Patrica, Pofi, Roccasecca, San Vittore del Lazio e Torrice 2, Acuto, Alatri, Aquino, Arce, Arpino, Ceprano, Cervaro, Colfelice, Fontechiari, Fumone, Gallinaro, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Pico, Piglio, Posta Fibreno, Ripi, Settefrati, Sgurgola, Supino, Vallecorsa, Vallemaio, Vicalvi, Vico nel Lazio e Villa Latina 1.

Nel Lazio ieri sono stati registrati 1.716 nuovi casi positivi (-763) su 13.662 tamponi, dei quali 3.509 molecolari e 10.153 antigenici. Sono, invece, 2003 le persone risultate guarite e 3 i morti registrati nell'ultimo bollettino, 4 in meno rispetto al dato precedente. A Roma città i contagi sono stati 953, mentre nelle province i nuovi casi sono stari 371 con Latina che avuto il primato con 135 (Viterbo 66 e Rieti 35). Il rapporto tra positivi e tamponi è del 12,5%.

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 137.684 e ci sono persone 136.911 in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati in ospedale non in terapia intensiva sono 729 e si registrano 44 persone in terapia intensiva (una in più rispetto alla precedente rilevazione). In totale sono morte 11.286 persone e ne sono guarite 1.408.011. Il totale dei casi esaminati è 1.556.981.