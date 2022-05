Tutti in attesa dei risultati delle analisi eseguite dall'Arta Abruzzo dopo l'incendio divampato giovedì alla Gea di San Giovanni, l'azienda di trattamento dei rifiuti di San Vincenzo Valle Roveto. "La nostra agenzia ha subito attivato le proprie strutture per rilevare l'eventuale presenza di sostanze tossiche ha detto il direttore generale dell'Arta Maurizio Dionisio Continueremo ad espletare, senza sosta, tutte le procedure di monitoraggio, verificando le possibili ricadute in termini ambientali causate dall'incendio".

Intanto la preoccupazione è alta, si teme che il fumo che ha invaso la zona possa aver inquinato l'aria con sostanze tossiche. Lo si saprà solo quando verranno comunicati i dati del monitoraggio. Per il momento, i comuni di San Vincenzo e Balsorano non abbassano la guardia mentre il sindaco di Sora Luca Di Stefano attende comunicazioni ufficiali.