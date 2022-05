Si conclude oggi la centosedicesima settimana dall'inizio della pandemia in provincia di Frosinone. Dal primo caso del due marzo 2020 sono trascorsi 811 giorni. Il dato più evidente è la diminuzione dei pazienti Covid ricoverati in ospedale: sono 49. Il giorno precedente erano 59, vale a dire 10 in più. Ma si sono registrati altri 2 decessi.

La giornata

Ieri ci sono stati 164 nuovi casi su 1.395 tamponi processati. Tasso di positività all'11,75%. Registrati 17 contagi a Cassino, 16 a Ferentino, 11 a Ceccano, 10 a Sora, 9 ad Alatri, 8 ad Anagni, 6 ad Atina, 5 a Piedimonte San Germano, 4 a Boville Ernica, 4 a Monte San Giovanni Campano, 4 a Roccasecca, 4 a Veroli, 3 ad Arce, 3 ad Arnara, 3 a Cervaro, 3 a Frosinone, 3 a Isola del Liri, 3 a Piglio, 3 a Pontecorvo, 3 a Vallerotonda. Quindi 2 contagi in ciascuno dei seguenti Comuni: Broccostella, Colfelice, Fumone, Morolo, Patrica, Pofi, San Giorgio a Liri, Sant'Elia Fiumerapido, Sgurgola, Torrice, Vallecorsa, Vico nel Lazio.

Infine, 1 caso in ciascuno di questi paesi: Campoli Appennino, Castro dei Volsci, Castrocielo, Ceprano, Fiuggi, Fontana Liri, Gallinaro, Paliano, Pastena, Pignataro Interamna, Posta Fibreno, San Giovanni Incarico, San Vittore del Lazio, Sant'Andrea del Garigliano, Serrone, Supino, Villa Santa Lucia. Ci sono stati 476 negativizzati.

E 2 decessi, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 877.

Il trend

Questo l'andamento della settimana centosedici: 115 casi il sedici maggio, 393 il diciassette, 227 il diciotto, 250 il diciannove, 251 il venti, 164 il ventuno. Per un totale di 1.400 e una media giornaliera di 233,33. La centoquindici: 88 casi il nove maggio, 545 il dieci, 372 l'undici, 422 il dodici, 326 il tredici, 322 il quattordici, 199 il quindici. Per un totale di 2.274 e una media di 324,85 ogni ventiquattro ore. La centoquattordicesima era andata in questo modo: 104 contagi il due maggio, 388 il tre, 579 il quattro, 352 il cinque, 379 il sei, 314 il sette, 289 l'otto. Per un totale di 2.405 e una media giornaliera di 343,57. Nella settimana centotredici era andata così: 169 contagi il venticinque aprile, 187 il ventisei, 751 il ventisette, 669 il ventotto, 759 il ventinove, 497 il trenta aprile, 302 il primo maggio. Un totale di 3.334 contagi e una media giornaliera di 476,28. La centododicesima settimana: 79 casi il diciotto aprile, 97 il diciannove, 874 il venti, 556 il ventuno, 561 il ventidue, 577 il ventitré, 606 il ventiquattro. Per un totale di 3.350 contagi e una media giornaliera di 478,57. L'andamento della settimana numero centoundici: 192 casi l'undici aprile, 763 il dodici, 557 il tredici, 718 il quattordici, 497 il quindici, 457 il sedici, 467 il diciassette. In totale 3.651 casi, per una media giornaliera di 521,57. La centodecima settimana era andata in questo modo: 178 casi il quattro aprile, 858 il cinque, 707 il sei, 712 il sette, 625 l'otto, 607 il nove, 729 il dieci. Per un totale di 4.416 contagi e una media giornaliera pari a 630,85. L'andamento completo della settimana centonove: 236 casi il ventotto marzo, 1.094 il ventinove, 904 il trenta, 762 il trentuno marzo, 746 il primo aprile, 1.013 il due, 584 il tre. Per un totale di 5.339 contagi: media di 762,71 al giorno. Questo il trend della settimana numero 108: 298 casi il ventuno marzo, 1.177 il ventidue, 716 il ventitré, 864 il ventiquattro, 867 il venticinque, 755 il ventisei, 736 il ventisette. Un totale di 5.413 e una media di 773,28 al giorno. La settimana centosette era andata così: 208 contagi il quattordici marzo, 1.192 il quindici, 816 il sedici, 929 il diciasette, 795 il diciotto, 866 il diciannove, 714 il venti. Per un totale di 5.520 e una media giornaliera di 788,57. La settimana centosei: 118 casi il sette marzo, 724 l'otto, 523 il nove, 578 il dieci, 526 l'undici, 630 il dodici, 661 il tredici.

Per un totale di 3.760 casi e una media quotidiana di 537,14. Evidente dunque la diminuzione della curva dei contagi.

Valori e parametri

A maggio in ventuno giorni ci sono stati 6.381 contagi, per una media di 303,85 ogni ventiquattro ore. E i decessi sono stati 23. Ad aprile 16.792 casi, per una media quotidiana di 559,73. E 39 decessi. A marzo i casi sono stati 19.753 (media di 637,19 ogni ventiquattro ore) e le vittime 41. Nel mese di febbraio ci sono stati 15.662 contagi, per una media di 559,35 al giorno. Le vittime per Covid sono state 31. Mentre a gennaio 2022 i contagi sono stati 24.749 (media di 798,35 al giorno). E 44 decessi. Nel 2022, in 141 giorni, i contagi sono stati 83.337 (media di 591,04 al giorno), i decessi 178. Nel 2021 i casi sono stati 28.446 e i decessi 433. Nel 2020 14.682 casi e 266 vittime. Nel 2022 quindi si sono registrati già 40.209 contagi in più rispetto al totale dei due anni precedenti. L'incidenza di nuovi casi settimanali ogni 100.000 abitanti è adesso pari a 335,22.

Pure questa è una cifra in diminuzione. Gli attualmente positivi in Ciociaria sono 3.977, dei quali 3.928 (98,76%) in isolamento domiciliare e 49 (1,24%) ricoverati in ospedale. Anche su questo versante le cifre sono in diminuzione.

Il bollettino

Nel Lazio ci sono stati 2.479 casi (-261 rispetto al giorno precedente) e 7 decessi (+3). In totale sono stati processati 21.923 tampini, il che significa che il tasso di positività è pari all'11,3%. In questo momento nel Lazio i pazienti Covid ricoverati sono 745 (-19), quelli in terapia intensiva 42. Superata quota 13.500.000 dosi di vaccino somministrate, quelle booster sono 3,98 milioni. C'è quindi oltre l'82% di copertura con dosi booster. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148.000 i bambini con la prima dose.