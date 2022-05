È stato ritrovato ed è in buone condizioni Angelo Serafini, 80 anni, di Acuto, che da questa mattina non dava sue notizie. L'uomo è stato ritrovato in un bosco sulla via Prenestina dai vigili del fuoco che hanno partecipato alle ricerche insieme a carabinieri, volontari della protezione civile e tanti cittadini che hanno battuto per ore una vasta area boschiva.

Scomparso Angelo Serafini, da ore non si hanno sue notizie: l'appello della famiglia 1 ora fa Da questa mattina non si hanno notizie di Angelo Serafini, uscito per una passeggiata in montagna e non rientrato più a casa. Sono scattate le ricerche. La zona interessata è la via Prenestina vecchia Acuto-Fiuggi, territorio di Acuto. Il sindaco Augusto Agostini ha lanciato un appello, chiedendo che chi

avesse notizie lo segnali a questo numero: 348.7385103. di: D. P.