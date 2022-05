L'Ater di Frosinone ha rimesso a nuovo e riqualificato quattro grandi fabbricati (alloggi A, B, C, D) di sua proprietà schierati in via Borsellino, nel quartiere Giardino, a Ferentino. Proprio in questi giorni, a lavori finiti, si è svolta la cerimonia di ultimazione della riqualificazione energetica dei quattro edifici per ben 84 alloggi di edilizia residenziale pubblica. Presenti per l'occasione l'assessore regionale alle politiche abitative Massimiliano Valeriani, il consigliere regionale Loreto Marcelli, il sindaco di Ferentino Antonio Pompeo, il presidente Ater Frosinone Andrea Iannarilli, il vicepresidente Barbara Caparrelli, il direttore generale Massimo Serafini, il consigliere di amministrazione Leonida Zaccari.

L'intervento di efficientamento energetico dei fabbricati è consistito nella realizzazione del cappotto termico sulle pareti, la sostituzione degli infissi, il rifacimento delle coperture, la sostituzione degli impianti termici e riqualificazione degli spazi verdi dell'intero quartiere. In sostanza si tratta di opere di manutenzione, volte alla conservazione e al miglioramento generale del complesso residenziale, consistenti nell'eliminazione delle barriere architettoniche, nei ripristini, risanamenti e miglioramenti.

Ciò finalizzato a risolvere le criticità del complesso edilizio e ristabilire condizioni di normalità d'uso delle residenze e delle pertinenze, attraverso l'eliminazione di ogni forma di degrado. Tali lavori classificano gli edifici da energivori classe G a edifici ad alto risparmio energetico classe A. Lavori notevoli che hanno richiesto un impegno economico complessivo di 2.150.000 euro interamente finanziati dalla Regione Lazio. Un progetto dunque nel contesto dell'intervento di edilizia residenziale pubblica per l'attuazione del programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi.