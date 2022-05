Dopo due anni di stop dettati dalla pandemia, si torna a celebrare Santa Maria Salome, patrona di Veroli. Per l'occasione si è costituito un comitato ad hoc, per organizzare al meglio i festeggiamenti dopo tanta attesa. Presidente del gruppo, Umberto Stirpe, Pierpaolo Caperna in qualità di vice, come segretario Lamberto Diamante, mentre nel ruolo di economo Roberto Marrocco. Un lavoro corale portato avanti insieme agli altri componenti del comitato: Massimo Picarazzi, Gianfranco Scarsella, Francesco Todini ed Enrico Fiorini. Gli appuntamenti civili hanno visto la luce anche in virtù della profonda sinergia con il rettore della Basilica, don Angelo Oddi.

Un programma importante, realizzato grazie al supporto e alla disponibilità del Comune. Due serate in calendario: in primis, attesa la partecipazione della Fanfara della Polizia di Stato per venerdì 27 maggio alle 21 in piazza Santa Salome, mentre sabato 28 maggio, sempre dalle 21, ci penserà l'Orchestraccia a riempire di note la piazza. Per i più piccoli, un momento pensato proprio per loro nel pomeriggio di mercoledì 25 maggio; appuntamento alle ore 15 in Piazza del Vescovado con gonfiabili e tante divertenti attività.

«Negli ultimi due anni il Covid ci ha privato anche della possibilità di festeggiare la nostra patrona - ha detto il sindaco Simone Cretaro - Quest'anno, grazie al lavoro del nostro rettore, don Angelo Oddi, e dei componenti del comitato dei festeggiamenti, che ringrazio sentitamente, siamo riusciti ad organizzare un programma di spessore. Parteciperanno ai festeggiamenti della nostra patrona anche numerosi sindaci dei comuni limitrofi, oltre a quelli delle città confederate, quali Palestrina, Atina e Alfedena. Un'occasione molto sentita dalla nostra comunità, che si ritrova unita nei suoi valori e nelle antiche e profonde tradizioni».