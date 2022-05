Successo in piena regola per la decima edizione della pedalata ecologica. Una tradizione ormai per le zone di Castel Massimo e Sant'Anna cui partecipano decine di affezionati anche da altre contrade. Il 2020 doveva essere l'anno del decimo anniversario della manifestazione che, a causa della pandemia, è stato festeggiato proprio domenica scorsa. Oltre duecento gli iscritti pronti ad inforcare la bicicletta e a pedalare in compagnia per i circa sette chilometri del percorso.

A promuovere l'iniziativa e ad occuparsi dell'intera organizzazione della giornata è stato il gruppo dell'Asd San Giuseppe Le Prata. Raduno anche quest'anno fissato presso il bar Sant'Anna per la ricognizione ufficiale, poi la funzione religiosa celebrata dal parroco Don Dino Mazzoli. Un momento di raccoglimento dedicato a Alessandro Tagliaferri a dieci anni dalla sua scomparsa, concluso con la consegna di un omaggio floreale e la maglietta della rassegna alla mamma, la signora Patrizia Quattrociocchi.

Un pensiero anche per Emiliano Scarano, che per tante edizioni ha coadiuvato attivamente per la buona riuscita della pedalata. Con l'animo pieno del senso di comunità, dal bar Sant'Anna il corteo, con indosso la t-shirt ufficiale, è partito alla volta del Campo sportivo. Tantissimi i partecipanti di ogni fascia di età, da giovani ciclisti in erba, passando per piccolissimi in sella con i genitori, fino ai veterani dell'evento. Presenti anche tanti amministratori, dai rappresentanti di zona al primo cittadino Simone Cretaro.