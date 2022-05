Studenti e professionisti nell'auditorium per un convegno dal titolo "Le competenze autoimprenditoriali". L'incontro, rivolto alle classi quinte, è stato organizzato dalle docenti della funzione strumentale dell'area professionalizzante e dell'alternanza, Maria Franca Lanni e Alessandra Scotto di Freca, allo scopo di aiutare i giovani ad acquisire una migliore comprensione e consapevolezza degli sbocchi professionali e le opportunità lavorative a loro disposizione e a promuoverle attivamente a livello locale, regionale, nazionale ed europeo.

Il dirigente scolastico Marcello Bianchi rivolgendosi ai ragazzi ha sottolineato lo scopo e l'importanza dell'incontro è ha spiegato: «Questa scuola ha formato per decenni il middle management di diversi settori produttivi, pubblici e privati: ragionieri, geometri e ora anche periti agrari. Tuttavia, l'impiego quale lavoratore dipendente in enti pubblici o privati non è l'unico sbocco lavorativo di chi si forma in questo istituto: le competenze acquisite sui banchi di scuola vi consentono sia di intraprendere una carriera da liberi professionisti, coerente con i diversi indirizzi di studio, sia di iniziare una propria attività autonoma.

In merito a quest'ultima possibilità, diverse sono le opportunità per ottenere un credito che finanzi l'avvio di un'impresa, non solo da parte di istituti privati ma anche da parte di enti pubblici. L'incontro organizzato in collaborazione con Anpal Servizi, intende fornire a voi studenti un quadro più completo possibile delle opportunità di impiego post-diploma e degli strumenti di accesso al credito agevolato che vi permettano di finanziare le vostre idee».

Diversi gli interventi degli ospiti il cui contributo altamente formativo completa e arricchisce le conoscenze degli studenti sul futuro professionale. Moderatore del convegno David Coltellacci, tutor Anpal servizi spa. Il primo a prendere parola è stato Giancarlo Proietto, responsabile operativo dell'Ente nazionale del Mediocredito, che ha illustrato il progetto, "Yes I Start up", un percorso di formazione per l'avvio di impresa. Predisposto dal ministero del Lavoro, il piano conferisce la possibilità ai "giovani neet" di seguire un percorso formativo all'imprenditorialità che miri ad acquisire le competenze necessarie per costruire la propria startup, dalla creazione del business plan alla preparazione della documentazione richiesta per avviare l'atti vità.

Un'opportunità messa a disposizione dei giovani che vogliono entrare nel mondo nel lavoro in modo autonomo come piccoli imprenditori che vogliano trasformare la loro idea imprenditoriale in una realtà di successo. Neet è l'acronimo di not in education, employment or training ed è stato coniato per identificare tutti i giovani che non sono impegnati in attività di studio, lavoro o formazione. Il progetto prevede anche la possibilità di accedere ad un fondo perduto da 5.000 a 50.000 euro, un'assistenza gratuita per la costituzione della start up. Roberto Tropea dell'Anpal servizi spa (Angezia nazionale per le politiche attive del lavoro), ha parlato delle politiche del lavoro e ha messo in evidenza che mancano quasi il 55% delle figure richieste dal mondo del lavoro, quindi è fondamentale inculcare una cultura del lavoro adeguata e riuscire ad orientare i giovani verso le opportunità che il mercato offre.

Mauro Cernesi dell'ordine dei dottori Commercialisti ed esperti contabili del circondario del tribunale di Cassino ha illustrato la storia di questo £giovane£ ordine che quest'anno festeggia i 20 anni dalla sua costituzione. Rappresenta il terzo ordine come numero di iscritti a livello regionale (dopo Roma e Latina), con ben 540 presenze. Cernesi ne ha illustrato le funzioni e le peculiarità spiegando agli studenti come diventare commercialista e il ruolo svolto da tale figura all'interno della società. Raffaele Ruscillo, consigliere del Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Frosinone ha presentato gli aspetti della professione e ha illustrato le funzioni del collegio e le opportunità che offre. Ernesto Petrucci consigliere dell'ordine provinciale degli agronomi e forestali ha presentato l'ordine e ne ha illustrato le sue funzioni e caratteristiche. Protagonisti della giornata i giovani che hanno partecipato attivamente al dibattito.