Nella notte tra giovedì e venerdì si sono verificati atti vandalici nel centro storico di Paliano. Vasi rotti e gettati a terra, carta incendiata, automobili danneggiate, sacchi di rifiuti aperti e riversati dappertutto. Molti i danni, ma anche tanta rabbia da parte dei cittadini a cominciare dal sindaco Domenico Alfieri, che ha così commentato quanto accaduto: «Se tornare a far vivere la nostra città significa questo avete capito male. Non esiste e non lo permetteremo. Non ci faremo rovinare da quattro delinquenti e imbecilli. In passato - aggiunge Alfieri - fui criticato da alcuni per la presenza di numerose forze dell'ordine e di controlli nella nostra città durante l'estate a seguito di spiacevoli episodi come quello di stanotte.

Alcuni dissero che la mia scelta rendesse la città meno attrattiva per i giovani che arrivavano da fuori. Ma sembra che non ci sia alternativa. Visioneremo le telecamere e cercheremo in tutti i modi di trovare i responsabili. Intanto alle attività commerciali, come già fatto in passato chiedo di rispettare la legge e di non vendere alcolici ai minori. Ognuno di noi per la propria parte è responsabile di ciò che accade».