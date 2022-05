Non c'è due senza tre. E così Stellantis dichiara il senza lavoro anche per lunedì, per lo stesso identico motivo: mancanza di materiali. Una crisi negli approvvigionamenti che ha fatto dichiarare il terzo fermo produttivo di seguito. Giovedì era stato annunciato per la giornata di ieri, poco più tardi era stato annullato il sabato lavorativo per recuperare...i recuperi. E, ieri pomeriggio, l'ulteriore comunicazione: gli operai potranno stare a casa anche lunedì e godersi un weekend lungo sperando di rientrare in fabbrica nella giornata di martedì. Si affievoliscono le speranze di vedere il suv Grecale avviarsi verso la produzione a giugno.

Intanto buone notizie in casa Alfa Romeo. «Una gamma di motorizzazioni ibride efficienti capaci di esaltare le prestazioni senza rinunciare all'attenzione verso l'ambiente; una dinamica di guida e agilità da autentica Alfa Romeo grazie a soluzioni tecniche avanzate; software e connettività che esaltano l'esperienza di guida e proteggono il valore residuo. Ma, soprattutto, uno stile inconfondibilmente Alfa Romeo, che disegna il futuro ispirandosi al prezioso heritage del brand e ha consentito a Tonale di aggiudicarsi, a pochi giorni dal suo debutto, il titolo di "Auto Più Bella del Web" 2022» recita una nota della multinazionale.

Il premio è promosso da Infomotori.com che incorona ogni anno, dal 2007, la regina di bellezza in uno scenario sempre molto competitivo, coinvolgendo nelle votazioni oltre 50.000 lettori.