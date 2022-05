Pomeriggio movimentato ieri a Santi Cosma e Damiano, dove il conducente di un autocarro è stato protagonista di un episodio sul quale stanno svolgendo gli opportuni accertamenti i carabinieri. Intorno alle quindici di ieri pomeriggio è stato segnalato un mezzo pesante che faceva zig-zag lungo alcune strade del territorio sancosimese. L'autocarro, giunto nella zona di via Filari di Cristo, ha imboccato una traversa, ma è finito fuori strada. Fortunatamente non è stata coinvolta alcuna macchina, né ci sono stati feriti.

Il fatto veniva segnalato ai Carabinieri da alcuni abitanti della zona, che hanno assistito alle "prodezze" del conducente dell'autocarro, un cinquantasettenne della provincia di Salerno. Sul posto giungevano le pattuglie dei carabinieri del Norm della Compagnia di Formia e della stazione di Minturno, i cui componenti non venivano accolto in maniera gentile dal conducente del mezzo, che reagiva anche in maniera "scomposta".

Diverse le persone presenti sul posto che hanno assistito all'episodio, che si è concluso con il conseguente sequestro del mezzo e il trasferimento dell'autista in caserma.

Gli uomini comandati dal maggiore Michele Pascale hanno trattenuto l'uomo in caserma per gli accertamenti del caso e nei suoi confronti, vista la reazione che ha avuto, potrebbero scattare dei provvedimenti. Una dettagliata informativa sarà inviata dagli inquirenti al magistrato di turno del tribunale di Cassino, che dovrà stabilire gli eventuali provvedimenti da adottare nei confronti di un uomo che ha avuto dei comportamenti inattesi e che avrebbero potuto causare conseguenze più gravi.

Da chiarire ancora alcuni particolari della vicenda e soprattutto i motivi che hanno portato il conducente dell'autocarro a provocare quell'incidente prima e ad avere quella reazione verso i militari successivamente.

La notizia del sinistro si è subito sparsa in città, anche se le informazioni erano molto frammentarie. Una vicenda che sicuramente avrà ulteriori sviluppi.