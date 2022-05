Contagi stabili in provincia di Frosinone. Da tre giorni i nuovi positivi al Covid restano sotto le trecento unità giornaliere. Scende ancora l'incidenza, ora a 368,34, così come il tasso di positività. sempre 59, come giovedì, i ricoverati. Tuttavia, si registra un altro morto.

La giornata

Sono 251 i nuovi positivi, su 2.376 tamponi, con 403 negativizzati. Il maggior incremento di giornata risulta a Frosinone con 37, poi a seguire Cassino 19, Sora 17, Alatri, Ferentino e Veroli 15, Anagni e Ceccano 10, Bovile Ernica 7, Aquino e Roccasecca 6, Atina e Torrice 5, Arnara, Cervaro, Fiuggi, Isola del Liri e Piglio 4, Casalvieri, Castrocielo, Piedimonte San Germano, Ripi, San Giorgio a Liri e Settefrati 3, Arce, Castro dei Volsci, Ceprano, Fumone, Giuliano di Roma,Morolo, Paliano,Patrica,Pontecorvo, Sant'Elia Fiumerapido, Vico nel Lazio, Villa Santa Lucia e Villa Santo Stefano 2, Arpino, Broccostella, Campoli Appennino, Castelliri, Colfelice, Collepardo, Falvaterra, Fontana Liri, Guarcino, Monte San Giovanni Campano, Pastena, Pignataro Interamna, Rocca d'Arce, San Donatovaldi Comino,San Giovanni Incarico, Supino, Trevi nel Lazio, Vallecorsa e Villa Latina 1.

I decessi

Già quattro le vittime della settimana come quelli dell'intera precedente. Ieri la Asl ha comunicato il decesso di un uomo di 73 anni residente a Frosinone con patologie pregresse.

L'andamento

Da lunedì i casi sono 1.236 a 247,20 di media. La scorsa settimana si era chiusa a 2.275 e 325 di media. Negli ultimi sette giorni i casi sono 1.757 a 251 di media, rispetto agli altri sette (2.357 e 336,71) la differenza è di meno 25,45%. Al 6 maggio (2.601 positivi e 371,57) la differenza è di meno 32,44%. Maggio è il sesto mese di fila che scollina i 6.000 casi (6.218), ma la media, 310,90 è la più bassa da dicembre (200,96). In questo mese 570 i contagiati a Cassino, 460 a Frosinone, 396 a Ceccano, 352 ad Alatri, 323 a Veroli, 304 ad Anagni, 286 a Ferentino, 246 a Sora, 145 a Paliano, 134 a Fiuggi, 133 a Isola del Liri, 130 a Monte San Giovanni Campano, 126 ad Arpino e 107 a Boville Ernica tra quelli oltre il centinaio.

Gli indicatori

Si conferma la discesa dell'incidenza per 100.000 abitanti, a 368,34. È il quarto calo consecutivo. Il precedente venerdì l'incidenza era a 494,13 e il 6 maggio a 545,28. Giù anche il tasso di positività, dal 17,55% al 10,56%.La media settimanale è posizionata al 12,90%.

I ricoverati e i guariti

Rimangono fermi a 59 i ricoverati. dal 7 maggio in pratica il dato oscilla tra 55 e 60. I negativizzati crescono di altri 403 con il totale settimanale che raggiunge quota 2.107.

La cabina di regia

Diffusi i dati settimanali del monitoraggio della cabina di regia. In Italia l'incidenza settimanale scende da 458 a 375. L'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è a 0,89, in calo. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è al di sotto della soglia epidemica e stabile a 0,84. Il tasso di occupazione in terapia intensiva scende al 3,1% dal 3,4%. Il tasso di occupazione in aree mediche scende al10,9% contro il 12,6%. La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è stabile (12% contro il 13% della scorsa settimana). Aumenta leggermente la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (45% contro 43%), mentre è sostanzialmente stabile la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (43% contro 44%).