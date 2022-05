Trovato morto in casa, tragedia poco fa in piazza a Piedimonte. L. M., 44 anni, di Piedimonte sarebbe stato trovato senza vita dai familiari. Ancora non chiari i motivi della morte, anche se non si esclude il gesto volontario. Sul posto il 118 e i carabinieri che stanno verificando ogni dettaglio. Annullati tutti gli eventi in programma per stasera per la campagna elettorale. Forte il dolore in paese.