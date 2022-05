Tutto pronto per la nuova edizione delle Terrazze del Belvedere, il progetto che tanto successo di pubblico ha ottenuto nelle precedenti edizioni, sia in ambito cittadino che provinciale, consolidando il ruolo di "Frosinone Alta" quale polo attrattore per la città per i giovani e per i frequentatori di ogni età. L'iniziativa si svolgerà infatti oggi e domani; proseguirà, quindi, venerdì 27 e sabato 28 maggio, mentre nel mese di giugno e fino al 18 settembre 2022, si terrà dal giovedì alla domenica, dalle 20.30 all'1, da piazzale Vittorio Veneto, passando per Corso della Repubblica, via Maccari fino a largo Turriziani.

Sono state tutte assegnate a titolo gratuito, a seguito della manifestazione di interesse, le 25 aree libere destinate alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di dehors temporanei. Le aree sono dotate di arredo floreale, gazebo, ombrelloni e sono collocate all'interno di un vasto settore pedonale, con la chiusura, quindi, al traffico locale, per permettere a giovani e meno giovani di passeggiare, assistere a esibizioni e performance musicali, consentendo, da un lato, ulteriori occasioni di socializzazione nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e, dall'altro, di promuovere le attività commerciali di bar, pub e ristorazione.

Diversi, infatti, gli eventi previsti nell'ambito delle Terrazze. Oggi dj set in piazzale Vittorio Veneto mentre, dalle 20 a mezzanotte, si terrà la visita guidata al campanile, in collaborazione con la Pro loco. Domani dalle 21, in piazzale Vittorio Veneto, performance musicali e di danza.