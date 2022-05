Ilsindaco di Alatri,Maurizio Cianfrocca, ha emanato un'ordinanza con la quale si pone a carico di tutti i proprietari dei fondi limitrofi con qualsiasi pubblica proprietà, la immediata bonifica della vegetazione che la invade. La stessa ordinanza, poi, al fine di prevenire l'annoso e gravissimo problema degli incendi estivi, pone in capo a tutti i proprietari dei fondi agricoli la costante manutenzione degli stessi al fine di tenerli sgombri da rifiuti, da sterpaglie, cespugli, rovi, erbe e rifiuti agricoli in genere.

Le violazioni all'ordinanza in argomento, fatti salvi i casi più gravi a rilevanza penale, prevedono sanzioni amministrative pecuniarie a partire da 50 a 695 euro. Il Comando di polizia locale di Alatri comunica che procederà con le dovute verifiche, sia su segnalazione sia a campione, a partire dalle prossime settimane. Inoltre, specialmente per gli appezzamenti di proprietà di soggetti già diffidati alla bonifica negli anni passati, si procederà direttamente con le procedure sanzionatorie previstea normadi legge,senza alcun ulteriore preavviso. Il Comando rimane a disposizione per ogni chiarimento al numero 0775.442011. Pugno di ferro, dunque, per garantire pulizie e decoro e prevenire gli incendi.