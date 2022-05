Come ogni sabato torna puntuale l'isola ecologica itinerante. Un progetto ormai collaudato che per questo fine settimana, più precisamente nella mattinata di domani, sarà disponibile nel piazzale della scuola Celestino Frasca nella frazione di Santa Francesca. La prossima settimana l'automezzo attrezzato presterà servizio a Le Filippine, la successiva al Giglio, poi a Castelmassimo per approdare il 18 giugno a Casamari. Una mappatura di tutto il territorio verolano per coprire con cadenza regolare ogni zona.

L'elenco dei rifiuti adatti al ritiro contempla gli ingombranti, Raee, oli da cucina esausti, medicinali scaduti e pile esaurite. Inoltre, fino al prossimo 25 ottobre sarà nuovamente attiva la raccolta a domicilio di potature e ramaglie, un servizio gratuito per i residenti nel comune di Veroli. Il ritiro avverrà previa prenotazione al numero verde 800.440797 oppure via mail all'indirizzo info.impresasangalli.it. Con questa modalità, il mezzo preposto potrà recuperare direttamente presso l'abitazione, i residui.

I cittadini potranno comunque continuare a smaltire potature e ramaglie tutto l'anno proprio nelle isole ecologiche del sabato. Una strategia di riciclo, quella "viaggiante", proposta in pianta stabile dal 2020 che anticipa la nascita delle due isole ecologiche. Il progetto del presidio permanente è al vaglio del ministero della transizione ecologica, a fronte dell'espletamento di tutte le procedure da parte dell'ente. In via di conclusione invece i lavori per il centro di raccolta a Casamari, a due passi dalla superstrada: restano da mettere a punto alcuni dettagli di natura tecnica, poi, come chiarito dagli amministratori anche in sede di Consiglio, si potrà procedere all'inaugurazione, dunque alla fase funzionale per i cittadini. Un massiccio impegno di risorse, arrivate da enti superiore quali Provincia e Regione nel caso di Casamari, che permetteranno l'implementazione del servizio di differenziazione.