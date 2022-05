Tragedia nella capitale. È deceduto sul colpo un uomo di 41 anni in un incidente stradale mentre era alla guida della sua Smart. L'episodio è accaduto ieri notte poco prima delle 22 in via di Torcarbone.

Come riporta Tgcom 24, l'auto guidata dalla vittima, per cause ancora da accertare, avrebbe sbandato ribaltandosi all'incrocio della strada con la rotonda di via Viggiano. Dai primi accertamenti non risultano altri veicoli coinvolti. Intervenuta la polizia locale: indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente.