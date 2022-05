Altro che accelerata, Cassino Plant sembra mettere addirittura la retromarcia. Fermo produttivo per la giornata di oggi e mancato recupero del sabato lavorativo. Ieri, dunque, ultimo giorno di lavoro per le tute rosse che avrebbero dovuto produrre Giulia e Stelvio 6 giorni su 7 anche questa settimana, secondo la recente programmazione della multinazionale. Una programmazione dei recuperi dei blocchi dei mesi scorsi, salutata con entusiasmo.

Ben nove i prefestivi da maggio a luglio per dare una "scossa" alla produzione nello stabilimento della regione Lazio ed essere pronti per l'imminente salita produttiva del suv a marchio Maserati. E, invece, ieri mattina si sono affrettate solo le comunicazioni alle rsu di fabbrica per annunciare il "tutti a casa" sia oggi che domani. È il terzo sabato di seguito che non vede gli operai varcare i cancelli del Plant della bassa provincia. Tre su tre, per la verità, perché nonostante gli annunci, ancora non si è riusciti a concretizzarne neppure uno. La scarsità di materiali e di micro-chip, soprattutto di provenienza asiatica, non permette più alcuna previsione.

Perplessità inevitabili per la marcia che dovrà avere il Grecale, un modello super tecnologico che correrà sulla piattaforma Giorgio riadattata alle esigenze di un'auto che riesce a coniugare sportività ed eleganza insieme. Secondo i piani della multinazionale già entro fine anno si sarebbe dovuta programmare anche l'uscita dello stesso modello completamente elettrico, il primo di casa Maserati. Ma i tempi dipendono da fattori esterni al management di Stellantis.

Intanto i modelli Alfa sfoggiano tutta la loro bellezza ai grandi eventi. Nello specifico, a Torino che sta ospitando la conferenza che riunirà i ministri degli Affari Esteri dei paesi membri del Consiglio d'Europa, l'evento conclusivo del semestre di presidenza italiana. Stellantis con i brand Alfa Romeo,Fiat e Maserati, collaborerà nelle attività di accoglienza e di trasporto dei ministri degli Esteri, dei capi delegazione e delle altre principali personalità dei 47 stati membri che prenderanno parte all'evento che si sta svolgendo alla Reggia di Venaria.

Nella flotta Stellantis saranno circa 60 i veicoli dei marchi Alfa Romeo (Tonale, Giulia e Stelvio), Fiat (500X e Ulysse) e Maserati (Levante, Ghibli e Quattroporte) a disposizione degli ospiti. Veicoli scelti per l'esclusività dei modelli e il gusto italiano confermando un'attenzione particolare all'impatto ambientale.