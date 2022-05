Durante una lite, due uomini tirano fuori i coltelli e scatenano il panico. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri nella zona del Monumento, intorno alle 18, davanti a tanta gente che approfittava della bella giornata per trascorrere qualche ora di relax in un luogo comunemente mèta di incontri tra amici e passeggiate.

In due, un fiuggino e un uomo di nazionalità romena, all'improvviso hanno cominciato a urlare l'uno contro l'altro.

Una lite violenta scoppiata non si sa per quali motivi, che per poco non è finita in tragedia. Secondo una prima ricostruzione, all'improvviso, mentre gli altri frequentatori del Monumento li guadavano cercando di capire che cosa stesse succedendo, entrambi hanno tirato fuori un coltello continuando a dirsele di tutti colori e minacciandosi a vicenda con le armi da taglio. Nel parapiglia che ne è seguito, il fiuggino si è ferito da solo a un piede mentre l'altro è riuscito a raggiungerlo con il coltello a un braccio.

Sul posto, avvertiti da chi ha assistito alla scena, sono arrivati i carabinieri di Fiuggi che hanno fatto calmare i due uomini e hanno provveduto a far arrivare i soccorsi.

Entrambi sono finiti all'ospedale di Frosinone, il fiuggino per curare le ferite riportate e l'altro perché in evidente alterazione. Le ferite non sono gravi. I carabinieri stanno indagando sull'accaduto per capire l'esatta dinamica dei fatti.