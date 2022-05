Paese in lutto per la scomparsa a soli 48 anni di Alessandro D'Arpino. L'uomo ha accusato un malore improvviso. Purtroppo ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Quanti lo conoscevano, appresa la notizia della tragedia, sono rimasti senza parole.

Grande cordoglio in paese, dove Alessandro era molto conosciuto e apprezzato.

«Esprimo a nome mio e di tutta la cittadinanza la vicinanza alla famiglia che ha subito questo grave lutto», ha detto il sindaco di Castelliri Fabio Abballe.

La comunità è sotto shock per l'improvvisa scomparsa dell'uomo che ha lasciato sgomenti familiari e amici. Alessandro era spesso fuori per lavoro, ma amava molto la sua famiglia e la sua Castelliri.