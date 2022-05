Leggero rialzo dei casi di Covid-19 in provincia di Frosinone. Il bollettino giornaliero, emesso ieri dall'Asl, ha indicato, infatti, 250 nuovi positivi (a fronte di 1.424 tamponi effettuati), 23 in più rispetto a quelli della rilevazione precedente che era stata di 227. I nuovi negativizzati sono stati 429 e nessun decesso a referto. I ricoverati in ospedale sono 59.

Il primato di giornata dei nuovi positivi è andato a Cassino con 24 contagiati; a seguire Ceccano 22, Ferentino, Frosinone e Veroli 13, Ceprano 12, Alatri e Sora 10, Arce, Castro dei Volsci, Isola del Liri, Roccasecca 8, Anagni e Castrocielo 7, Atina e Vico nel Lazio 6, Arpino 5, Fumone, Monte San Giovanni Campano, Paliano, Sant'Elia Fiumerapido e Torrice 4, Cervaro, Picinisco, Piglio e Pontecorvo 3, Arnara, Broccostella, Fiuggi, Fontana Liri, Giuliano di Roma, Pescosolido, Pofi, San Donato Val di Comino, San Vittore del Lazio, Santopadre, Vallemaio 2, Alvito, Amaseno, Boville ernica, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Castelliri, Colfelice, Collepardo, Coreno Ausonio, Filettino, Patrica, Pignataro Interamna, Ripi, Sgurgola e Vallecorsa 1.

Nel Lazio ieri sono stati diagnosticati 3.038 nuovi casi positivi, 155 in più rispetto al dato precedente. A Roma città i casi giornalieri sono arrivati a quota 1.553. La Regione Lazio ha comunicato anche 4 morti, 12 in meno rispetto all'ultima rilevazione. Sono stati processati circa 7.000 tamponi molecolari e quasi 20.000 tamponi antigenici per un totale di quasi 27.000 test. Il rapporto tra positivi e tamponi si è attestato all'11,2 per cento. I pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 784, più 10 rispetto a mercoledì, e i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 46, meno 3 rispetto al dato precedente.

Nelle ultime 24 ore sono guariti circa 3.500 pazienti. Attualmente in isolamento domiciliare ci sono circa 140.000 persone positive al virus Sars-CoV-2. Nelle province, dopo i 250 casi di Frosinone, ne sono stati registrati 296 a Latina, 105 a Rieti e 136 a Viterbo. La regione con il maggior numero di casi giornalieri è stata la Lombardia con 3.980 contagi, seguita da Campania (+3.130), Lazio (+3.038), Emilia Romagna (+2.703) e Veneto (+2.567). I casi totali dall'inizio della pandemia sono arrivati a 17.178.199.