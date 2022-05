Pubblicato l'avviso sulle cure termali per gli anziani. La Giunta Piccirilli ha deliberato il soggiorno termale itinerante presso lo stabilimento "Terme Viscine", a Suio, per le persone anziane o diversamente abili residenti nel Comune di Falvaterra o che vi dimorino periodicamente. La durata della cura sarà di 12 giorni consecutivi, escluse le domeniche, a partire dal 27 giugno fino al 9 luglio.

I moduli per presentare le domande devono essere ritirati presso l'Ufficio protocollo del Comune, aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Le domande devono essere consegnate al protocollo entro il 14 giugno, allegando la ricevuta del versamento della quota di 35 euro quale contributo del costo di trasporto, ingresso gratuito in piscina e pranzo finale.

Ogni partecipante, prima della partenza, deve munirsi di apposita certificazione del medico di base, che prescrive un ciclo di fangoterapia e di insufflazioni endo-timpaniche. Ogni partecipante dovrà corrispondere il costo del ticket su ogni prestazione, direttamente presso il centro termale. I partecipanti effettueranno la visita di accettazione nella sede termale il primo giorno di cure. Saranno ammesse, fino al raggiungimento del numero di posti disponibili sul pullman, anche le persone che risiedono nei centri limitrofi e che verseranno la somma di 50 euro.

In relazione alle domande pervenute, verrà data la precedenza ai residenti, ai dimoranti periodicamente, infine a chi proviene dai Comuni vicini. La partenza giornaliera è prevista per le 7, il rientro alle 14. Le cure termali, in particolare le acque usate per il benessere della persona, sono conosciute e apprezzate dai tempi dei Greci e dei Romani, a testimonianza dei vantaggi delle stesse come pausa di relax, ma soprattutto per curare varie malattie. Chi sperimenta i trattamenti termali non solo riscontra un senso di benessere e un miglioramento dell'umore, ma allontana il rischio di alcune patologie croniche. Da qui, l'importanza dei cicli di cure riconosciuta dall'amministrazione Piccirilli.