Dal 21 al 29 maggio 2022 si svolge l'anniversario della Settimana europea dei parchi. Quest'anno l'evento è dedicato al tema del cammino lungo i sentieri nelle aree protette, patrimonio unico e prezioso da vivere e da tutelare. Per il secondo anno consecutivo il monumento naturale Valle Sant'Angelo di Morolo celebra l'appuntamento "Il gusto della natura" in programma domenica 22 maggio.

La Pro loco di Morolo, in collaborazione con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gino Molinari, con il supporto della Lepinia Trekking, organizzerà per l'occasione un'escursione all'eremo di Sant'Angelo. Partenza alle 9 da piazza Ernesto Biondi e camminata verso l'eremo seguendo il sentiero "itinerario 721". Come tappa finale dell'escursione, presso località la Rocca, ci sarà una degustazione gratuita di prodotti tipici.