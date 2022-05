Il paese, grazie al suo incantevole centro storico, da anni è inserito nel circuito dei "Borghi più Belli d'Italia", ma nonostante questo il borgo sconta alcune carenze. Da tempo, il Comune si batte per ripristinare le corse Cotral anche nel centro storico, ora troppo isolato. Adesso, però, si aprono nuovi spiragli. «Quando si crede di avere subito un'ingiustizia ci si batte per sanarla, con convinzione e costanza. Così abbiamo fatto insieme al sindaco scrivendo più volte a Cotral e Regione, ribadendo che un paese non può restare senza alcuna corsa - commenta il vicesindaco Roberto Peronti - Tantomeno si può essere il Borgo più bello d'Italia nel Lazio e non avere una sola linea di trasporto extraurbano.

Non si può parlare di rilancio turistico dei centri storici se esistono, da quasi venti anni, queste gravi incongruenze. Con le ultime due Amministrazioni abbiamo creato le condizioni che hanno permesso un forte rilancio delle bellezze del nostro territorio e a breve presenteremo altri importanti traguardi. Ora, da parte di Cotral e Regione, qualcosa sembra muoversi e le nostre segnalazioni sono state prese in considerazione». In effetti, stando alla sua ultima nota, il Cotral esprime parere favorevole dal punto di vista dell'esercizio, con l'autorizzazione per un paio di fermate in via Roma-piazza Marconi.Ora tocca alla Regione completare l'iter, dopo avere effettuato un sopralluogo.

«Ringrazio l'azienda Cotral e la Regione Lazio per la disponibilità a prendere in considerazione la nostra richiesta per migliorare la mobilità nel centro storico - ha aggiunto il sindaco Leonardo Ambrosi - Restiamo fiduciosi nella benevola composizione di questo nostro interesse che servirà a migliorare la vita dei residenti, ma anche a non lasciare isolato il borgo da un servizio importante».