L'Itis "Morosini"di Ferentino ha ospitato venerdì un evento che ha coinvolto studenti e famiglie, il titolo è stato "Apri tutte le porte" che ha preso come motto un pensiero di Martin Luter King: "Un giorno la paura bussò alla porta. Il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno". Gli studenti hanno mostrato la loro sensibilità e la loro profondità d'animo realizzando un evento importante e significativo, incentrato sulle paure e le risposte sbagliate ad esse.

La giornata si è articolata in due momenti: il primo si è svolto terrà nella mattinata e ha coinvolto gli alunni con interventi di persone qualificate della società.

Significativi gli incontri con il dottor Marco Rea, ispettore superiore della polizia postale e delle comunicazioni di Frosinone e della psicologa-psicoterapeuta Chiara Camperi. La mattinata è stata completata dalla presentazione dei lavori realizzati dagli alunni delle classi prime e seconde e di un filmato dal titolo "Corto" nel quale si è affrontato il delicato tema delle fragilità adolescenziali raccontate attraverso due brevi storie realizzate con gli studenti e dedicate a un loro compagno, per sostenerlo nella lotta per la vita. Gli stessi studenti hanno anche curato la locandina (grafica, disegno e messaggio), il free style a tema, poesie e testi.

Nel pomeriggio, alle 17, l'evento ha coinvolto le famiglie degli studenti. I relatori hanno incontrato genitori e docenti per un confronto sulle tematiche proposte nell'evento.