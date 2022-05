Conto alla rovescia per il via della stagione al pianoro. Prato di Campoli resta tra le mete più gettonate della provincia e non solo per tanti avventori che scelgono di trascorrere il tempo libero all'aria aperta. Dal primo giorno di giugno fino settembre l'accesso al pianoro avverrà previo il pagamento di un ticket se si transita nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 21. Nello specifico, per i ciclomotori la tariffa è di 2 euro, di 2,5 euro per le autovetture, 6 euro per i motocarri e 11 euro in occasione di ingresso di autobus. Anche per quest'anno, offerta l'opzione abbonamento per gli affezionati e i visitatori abituali.

Il carnet annuale costerà 10 euro ai residenti di Veroli e le città confederate (Alfedena, Atina e Palestrina) mentre l'abbonamento annuo per i non residenti sarà disponibile al costo di 25 euro. Pur restando vietato il campeggio, sarà consentita la sosta con tenda purché avvenga comunicazione anticipata e conseguente autorizzazione e assegnazione del posto ove provvedere all'installazione. Essenziale, poi, utilizzare soltanto saponi e detergenti biodegradabili, che non vadano in alcun modo ad alterare l'equilibrio naturale del pianoro. La modulistica necessaria potrà essere rintracciata proprio sul sito ufficiale di Prato di Campoli. Il posizionamento di una tenda comporterà un pagamento di 5 euro a notte per i residenti nelle città confederate e di 7 euro per tutti gli altri interessati.

Anche per il 2022 sarà la Compagnia dei Viandanti a portare avanti la gestione a 360 gradi. Si occuperà del monitoraggio dell'affluenza, specialmente nei giorni festivi con picchi di presenze, controllerà i comportamenti degli avventori e le modalità di accensione dei fuochi. A disposizione dei fruitori, anche adeguati servizi igienici. Proprio la strada della sostenibilità è quella adottata in una logica differente da qualche anno per Prato di Campoli; incrementata la proposta di percorsi paesaggistici, escursioni e camminate per tutte le età. Servizio aggiuntivo, la possibilità di noleggiare una mountain-bike, a partire da 7 euro per la prima ora e poi scatto a 5 euro per le successive, mentre il noleggio giornaliero sarà disponibile a 25 euro.