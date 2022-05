Contagi ancora in discesa e l'incidenza scende per due giorni di fila per la prima volta dall'8 e il 9 maggio. Non si contano decessi, mentre il tasso di positività risulta praticamente stabile. Sono i numeri del nuovo bollettino del Covid in Ciociaria.

La giornata

È di Ceccano il primato giornaliero di ieri con 33 casi, a seguire Frosinone e Veroli a 18, Cassino a 13, Alatri a 11, Anagni, Castro dei Volsci e Ferentino a 9, Ceprano e Sora a 6, Arce e Fiuggi a 5, Atina, Castrocielo, Roccasecca e Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, Sgurgola e Torrice a 4, Esperia, Morolo, Piedimonte San Germano, Supino e Vico nel Lazio a 3, Boville Ernica, Cervaro, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Paliano, Pontecorvo, San Giovanni Incarico e Strangolagalli a 2, Alvito, Amaseno, Aquino, Arnara, Arpino, Belmonte Castello, Broccostella, Campoli Appennino, Castelliri, Colfelice, Fontechiari, Gallinaro, Picinisco, Piglio, Pignataro Interamna, Pofi, Ripi, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, San Vittore del Lazio, Terelle, Vallecorsa, Vicalvi, Villa Latina e Villa Santo Stefano a 1.

I decessi

Ieri non sono state comunicate vittime per Covid. Il totale settimanale resta a 3 contro i 4 dell'intero periodo precedente. A maggio sono morte per Covid 19 persone, nel 2022, invece, sono 172.

L'andamento

La settimana attualmente viaggia a una media di 245 contagi quotidiani. Mercoledì scorso la media era di 335,33. La differenza è di meno 26,93%. Negli ultimi sette giorni, invece, i positivi sono 2.004, la quota più bassa dell'ultimo periodo, a una media di 286,28. Nel periodo precedente i casi erano 2.340 a una media di 334,28.

Da allora siamo a meno 14,35%. A quattordici giorni (3.298 e 471,14) il calo è del 39,23%. Nel confronto con il periodo 21-27 aprile (3.407 e 486,71) la differenza è di meno 41,17%. A maggio si contano 5.717 nuove diagnosi a 317,61 di media. Media che è la più bassa dell'anno, seconda solo ai 200,96 di dicembre da quando i contagi mensili hanno sfondato e superato grandemente i 2.000 mensili. Maggio si avvia a essere il sesto mese consecutivo con oltre 6.000 casi. A livello comunale, invece, maggio registra 527 contagiati a Cassino, 410 a Frosinone, 364 a Ceccano, 327 ad Alatri (il cui dato del 14 maggio non è stato comunicato), 295 a Veroli, 287 ad Anagni, 258 a Ferentino, 219 a Sora, 139 a Paliano, 125 a Monte San Giovanni Campano, 121 a Isola del Liri, 120 ad Arpino, tra quelli con almeno cento casi (Boville Ernica è a 99). Nelle ultime tre settimane tuttavia si evidenzia la discesa dei positivi: Cassino passa da 279 a 245 e a 187, Ceccano da 160 a 130 poi nuova crescita a 170, Frosinone da 311 a 182 e a 131, Veroli da 175 a 102 e ripresa a 124, Anagni da 259 a 133 e a 115, Ferentino da 152 a 92 e a 90, Alatri da 258 a 135 e a 88 e Sora da 143 a 97 e a 60.

Gli indicatori

Non capitava da una decina di giorni, ma l'incidenza è scesa per la seconda giornata di fila, questa volta da 450,73 a 420,13. E, con questi numeri, punta a scendere sotto quota400. Si tratta di numeri che non si avevano da molto tempo. L'ultima occasione era stata nel 2021, precisamente il 28 dicembre con 358,91. Il tasso di positività si mantiene al 14%. Nel precedente bollettino era al 14,80%, ieri al 14,39% con la media settimanale posizionata al 12,13%.

I ricoverati e i guariti

Leggera crescita dei ricoverati che passano da 56 a 57. Ma lunedì erano risaliti a 60, il massimo dal 7 maggio a oggi. I negativizzati sono 557 con il totale settimanale che arriva a 1.275. A maggio si sono negativizzati in 10.681 più della metà del totale di aprile (20.204).

I tamponi

Sono 5.834 i test seguiti da lunedì con gli ultimi 1.577. Rispetto ai primi tre giorni della scorsa settimana (6.684) sono in diminuzione.