Grande affluenza di visitatori per la riapertura dell'area faunistica lo scorso sabato a Campoli Appennino. "Nel weekend di apertura abbiamo accolto più di cento visitatori, che hanno ammirato non solo i nostri splendidi orsi, ma hanno anche assaggiato le specialità culinarie e visitato il nostro bellissimo paese - spiega in una nota la Cooperativa Caspita 4.0 cui è affidata la gestione dell'area - Grazie ancora una volta al Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise per averci dato la sua fiducia, per aver voluto fortemente che ci occupassimo noi dell'area, dopo aver eseguito corsi specifici e per aver riconosciuto il nostro operato vedendo con quanta dedizione ci occupiamo degli orsi. Grazie anche al sindaco di Campoli Appennino, Pancrazia Di Benedetto, per aver sempre creduto in noi.

Far partire una macchina turistica in un piccolo paese non è facile, c'è bisogno di tempo, di tanto lavoro e dell'impegno di tutti. Adesso abbiamo raggiunto degli obbiettivi che ci consentono di lavorare nel migliore dei modi, ma soprattutto di lavorare in collaborazione con il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, uno dei parchi nazionali più importanti d'Europa. Negli ultimi tre anni abbiamo incrementato il numero di visitatori del 300%. Ed è solo l'inizio, c'è ancora tanto lavoro da fare".