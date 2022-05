L'associazione Aps "Il Ponte per l'Isola" sta programmando ulteriori progettualità per permettere ai ragazzi speciali di poter sempre più essere inseriti nel tessuto sociale. «Ho avuto l'onore di presiedere questa realtà per diversi anni, dando una spinta organizzativa grazie alla collaborazione del precedente direttivo, Vincenzo, Tommaso, Massimo e Luigi sicuramente tra i più attivi, altrimenti da soli non si andava da nessuna parte - ha dichiarato Edilio Terranova - A queste risorse oggi si sono aggiunte nuove persone qualificate che stanno lavorando in armonia con l'obiettivo di ampliare l'offerta e l'attenzione verso questi ragazzi».

Sono tante le attività da ricordare realizzate dall'associazione, nata per supportare gli utenti dei centri di Pontecorvo e di Piedimonte, di cui fanno parte i genitori e parenti, che sono parte integrante del Consorzio dei Servizi Sociali del Cassinate. «Con questa importante istituzione c'è stata sempre un'ottima collaborazione con tutti i responsabili, a partire dal direttore Emilio Tartaglia e dal dottor Andrea Di Nardi - evidenzia Terranova - per il raggiungimento delle finalità portate avanti, per contribuirne all'integrazione nella vita sociale, e per dare il benvenuto a tutti coloro che hanno creduto e che credono in questa associazione».

Poi uno sguardo al futuro e la voglia di fare ancora tanto: «Sono certo che il nuovo direttivo saprà dare una spinta in più. Io sarò comunque sempre al loro fianco, e al fianco di chi si impegna per dare delle risposte concrete a chi più ne ha bisogno». «Volevo ringraziare come ex presidente dell'associazione insieme al presidente Tommaso Abatecola tutti i soci dell'associazione "Il Ponte per l'isola" - aggiunge un emozionato Edilio Terranova - La famiglia è cresciuta grazie a tanti nuovi ingressi in tutto il territorio. Abbiamo un nuovo direttivo composto da Vincenzo, Caterina, Margherita, Monica, Massimo, Luigi, Alessandra e Tiziana, oltre al presidente e a tanta voglia di fare. Sicuramente tra le new entry ci saranno ulteriori risorse che potranno aiutarci per sviluppare nuovi progetti. Insieme dobbiamo sviluppare al meglio le potenzialità che abbiamo, per poter dare altre nuove risposte e sostegno ai nostri ragazzi affrontando nuove sfide».

Nei giorni scorsi i ragazzi hanno partecipato a diverse attività che li hanno visto protagonisti, tanto divertimento e sport. L'inclusione è sempre al primo posto e spinge tutti a dare il meglio. Ma i ragazzi sono sempre impegnati anche nella realizzazione di lavoretti, tutte iniziative che li spronano e che rendono le giornate entusiasmanti. Grande partecipazione domenica 15 maggio a Cassino in piazza Armando Diaz alle 10 alla manifestazione dell'associazione Aprocis, Corriamo verso Montecassino "XIX Maratonina Città di Cassino" da parte dei ragazzi del Consorzio dei servizi sociali del Cassinate di tutto il territorio, con il direttore Emilio Tartaglia e il responsabile Andrea Di Nardi, e dell'associazione "Il Ponte per l'Isola con il presidente Tommaso Abatecola e il sempre presente Vincenzo Della Posta.

Caterina Arcaro, come sempre disponibile verso questi ragazzi, li ha accompagnati sia alla conferenza stampa che si è tenuta in sala Restagno, che alla maratonina, dove hanno trascorso una giornata bellissima culminata dopo la partecipazione alla loro gara, con la premiazione fatta da diversi componenti dell'amministrazione comunale con il sindaco Enzo Salera in testa. Ad animare l'evento anche l'associazione Vallemagic di Vincenzo Di Vaio, i ragazzi si sono divertiti giocando e facendo fotografie con Spiderman e la principessa Aurora. Una realtà, quella de "Il Ponte per l'Isola che fa la differenza per i ragazzi, per le famiglie e che rappresenta un valore aggiunto per il territorio.