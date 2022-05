«Stiamo acquisendo informazioni sulla vicenda». Queste le parole del sindaco di Pignataro Benedetto Murro a seguito dell'incontro avuto con il prefetto di Frosinone a proposito dell'arresto di alcuni titolari della ditta che sta eseguendo i lavori di ristrutturazione dell'edificio comunale. Nel paese, infatti, sono in corso i lavori resi possibili da un finanziamento del ministero degli Interni al quale è seguita la progettazione e la gara, affidata alla stazione appaltante che ha sede presso la Provincia di Frosinone.

La stazione appaltante ha pubblicato un bando di gara regolarmente vinto da una ditta con sede in provincia di Caserta. «Abbiamo appreso dai giornali - aveva precisato Benedetto Murro - che questa ditta è stato oggetto di un provvedimento giudiziario che ha portato all'arresto di alcuni dei titolari. Al momento non abbiamo riscontri più precisi. Ci tengo a precisare che le motivazioni che hanno portato all'arresto di queste persone non hanno nulla a che vedere con Pignataro, con la gara o con i lavori in corso. È bene precisarlo con forza, visto che quanto apparso sulle agenzie non è molto chiaro, e la pubblicazione della foto della sede comunale su vari siti, con titoli non chiarissimi, può dare adito a interpretazioni errate».

Il primo cittadino ha quindi contattato immediatamente la Prefettura e lunedì è stato ricevuto dal prefetto per discutere della questione. Tutt'ora in fase di verifica