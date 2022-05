Un brand per la rinascita. Un brand per ripartire. Visit Cassino è stato presentato ieri in sala Restagno, un lavoro iniziato diverso tempo fa e che la pandemia ha purtroppo rallentato. Realizzato in sinergia tra l'assessorato alla Cultura di Danilo Grossi, e l'assessorato al Turismo di Maria Concetta Tamburrini, ma anche con professionisti e realtà del territorio.

Diversi i colori scelti per la parte grafica, a ognuno di loro è stato attribuito un tema: arte e architettura, sport, cultura, formazione, archeologia, natura, turismo, enogastronomia, spiritualità e storia. Cassino è questo e tanto altro. L'obiettivo è di offrire spunti per il turismo a 360° nel territorio, in particolare nei siti della città martire e farlo attraverso metodi classici ma anche attraverso sistemi innovativi e digitali, per raggiungere facilmente utenti diversi tra loro e per rendere accessibile il sistema anche agli stranieri.

Entusiasta l'assessore Grossi: «Era da tempo che volevamo chiudere questo cerchio. Visit Cassino non è solo un brand o un sito (visitcassino.com), che proprio da oggi sarà attivo, ma rappresenta un concetto di identità e riassume le peculiarità di un luogo che è Cassino e che offre moltissimi spunti. C'è l'Università, tanta storia,spiritualità, religione, arte ma c'è anche sport, archeologia e un'offerta enogastronomica di tutto rispetto. Ed è da qui che dobbiamo ripartire, tutti insieme».

L'assessore Tamburini ha aggiunto: «Quando ho visto per la prima volta questi colori e questi simboli ho avuto qualche dubbio. Poi ho capito che dietro ogni sfumatura c'è una parte di Cassino, uno dei suoi 1.000 volti. Dietro questo lavoro c'è una profonda sinergia, abbiamo lavorato tutti insieme, anche con i dipendenti del Comune. Ognuno ha dato la sua idea, ci sono stati diversi consiglieri che ci hanno appoggiato e sostenuto.

Ora dagli operatori del settore ci aspettiamo le indicazioni per continuare questo percorso, perché in realtà i veri protagonisti di questo brand sono loro. Noi siamo uno strumento e come strumento ribadiamo la totale disponibilità: questa è solo la prima tappa che prevede altri sviluppi e vogliamo avere tutti quanti al nostro fianco per una nuova visione della città».

Il brand,realizzato da Superficial Studio, è frutto di un'analisi delle numerose personalità e realtà della città, i testi sono stati redatti da Ilenia Carnevale e le fotografie sono di Antonio Visceglia. Info, curiosità, caratteristiche, tradizioni e tanto altro, sul sito anche la versione in inglese. Ora c'è una scommessa da vincere.