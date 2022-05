Una firma importante, Milano, 10 maggio 2022. «Offrire ai clienti nuovi prodotti e servizi e un'ampia offerta di soluzioni e servizi assicurativi in grado di soddisfare le loro esigenze e di fornire risposte pronte, efficaci e adeguate alle diverse e articolate necessità di prevenzione, risparmio, investimento e pianificazione: è con questo obiettivo che la Banca Popolare del Cassinate ha sottoscritto un accordo di partnership con Grifo Holding, nata nel 2019 come primo hub di servizi e idee innovative del settore assicurativo e finanziario italiano».

La Holding riunisce le partecipazioni di sei società sinergiche e complementari di comprovata esperienza: Asfalia, Asfalia Prime Broker, Argenta, Quadratum, GrifoTech, e GrifoHealth, raggruppando le attività in due macroaree di business, una dedicata al canale diretto e una al canale istituzionale (banche, compagnie, intermediari). Le sei società della Holding sono trasversalmente al servizio e supporto delle due business Unit e sono strutturate per servire e gestire i servizi e le attività del Gruppo.

Specializzata nel fornire soluzioni assicurative e finanziarie personalizzate,la Holding accompagna risparmiatori e investitori, privati e istituzionali, nella pianificazione consapevole del loro patrimonio. Quello stipulato con BpC è un importante accordo di collaborazione, che vedrà un ampio sviluppo dell'attività di bancassicurazione rivolta alla clientela corporate e retail in linea con il concetto di "tutela sostanziale" del cliente, per sostenerlo e accompagnarlo nella valutazione, prevenzione e gestione dei rischi.

Attraverso l'innovativa piattaforma informatica di bancassicurazione multi compagnia e multi prodotto sviluppata da GrifoTech, società dedicata all'insurtech della Grifo Holding, la Banca Popolare del Cassinate potrà proporre alla propria clientela, in modo semplice e senza rischi operativi,soluzioni innovative in merito alle aree investimento e protezione. «Il periodo certamente non facile che abbiamo vissuto - dichiara Vincenzo Formisano, presidente della BpC - ci ha insegnato come sia necessaria e indispensabile una gestione attenta delle risorse e come ogni persona, imprenditore, azienda non possa prescindere da una pianificazione accurata per una gestione dei propri investimenti e in ottica di prevenzione dei rischi.Non sono più dei servizi opzionali, ma sono invece strumenti fondamentali per la crescita e per la sicurezza.

La nostra banca vuole essere partner a tutto tondo della propria clientela e vuole accompagnarla nelle diverse fasi e nei diversi momenti della vita personale, familiare, professionale, con competenza e con prodotti in grado di offrire le risposte giuste. La partnership con Grifo Holding è un ulteriore e potente strumento che arricchisce e completa la già ampia proposta commerciale del nostro istituto».

L'accordo è supportato da un percorso di aggiornamento professionale per i dipendenti della banca. «Non bastano nuovi prodotti - spiega il direttore generale Roberto Caramanica - ma è necessario investire su quello che è il vero valore aggiunto di una banca popolare ovvero la vicinanza al cliente, che deve sempre avere la sicurezza di potersi rivolgere in maniera diretta, semplice e immediata a personale preparato e qualificato. Per questo abbiamo predisposto dei corsi per perfezionare la preparazione del nostro personale e che verranno erogati da Quadratum Business for the future, la società del gruppo Grifo Holding autorizzata a fornire la formazione con Certificazione UNI EN ISO 9001.

Abbiamo anche strutturato un team di specialisti che, in accordo e in costante collegamento con la rete commerciale e con tutte le filiali presenti sul territorio, possa mettersi al servizio della clientela veicolando una gamma ampia di prodotti e di servizi in grado di rispondere all'aumento dei rischi generati dal susseguirsi delle crisi. Si tratta, naturalmente, di un lavoro delicato e da fare in maniera accurata perché le crisi colpiscono sempre in maniera più dura coloro che non hanno fatto scelte o che hanno fatto scelte non adeguate: il nostro obiettivo è quello di offrire servizi coerenti con i diversi target di clientela»

«Sono molto contento di questa nuova partnership che testimonia, ancora una volta, come il connubio tra la tecnologia e un modello di consulenza multiservizio on demand, che ci contraddistingue, possa portare ai partner istituzionali degli strumenti all'avanguardia per proporre ai propri clienti soluzioni particolarmente efficienti ed efficaci - dichiara Bernardo Franchi, amministratore unico di Grifo Holding - Crediamo fortemente nella competenza specifica per settori di appartenenza continuando a investire sulla digitalizzazione e sulla specializzazione delle business unit dedicate al settore Bancassicurazione.

Essere partner di Grifo Holding significa poter disporre di soluzioni,servizi e consulenza su tutti i fronti, assicurativie finanziari,attraverso un unico interlocutore su diversi mandati ed esigenze specifiche e un'unica piattaforma tecnologica per soluzioni differenti».